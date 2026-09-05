Sivasspor Antalyaspor sınavına taktiksel prova yaptı

Sivasspor hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 6. hafta karşılaşması için deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, takımın maç temposunu ve taktik uyumunu artırmaya odaklandı.

Antrenmanın içeriği:

Futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından yoğun pas çalışmaları yapıldı, takım halinde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu ve dar alan oyunlarıyla kısa pas, pres ve top kontrolü uygulamaları gerçekleştirildi.

Son bölümde taktik prova:

Çalışma, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Bu bölümde oyuncuların pozisyon alma, savunma düzeni ve hücum geçişleri test edildi; teknik heyet, maç öncesi son değerlendirmeleri bu antrenmandan elde edilen gözlemlere göre yapacak.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.