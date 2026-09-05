Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Sivasspor Antalyaspor sınavına taktiksel prova yaptı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında Antalyaspor deplasmanına hazırlanırken ısınma, pas, taktik organizasyon ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor Antalyaspor sınavına taktiksel prova yaptı

Sivasspor hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 6. hafta karşılaşması için deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, takımın maç temposunu ve taktik uyumunu artırmaya odaklandı.

Antrenmanın içeriği:

Futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından yoğun pas çalışmaları yapıldı, takım halinde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu ve dar alan oyunlarıyla kısa pas, pres ve top kontrolü uygulamaları gerçekleştirildi.

Son bölümde taktik prova:

Çalışma, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Bu bölümde oyuncuların pozisyon alma, savunma düzeni ve hücum geçişleri test edildi; teknik heyet, maç öncesi son değerlendirmeleri bu antrenmandan elde edilen gözlemlere göre yapacak.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadıköy'de derbi dengelendi: Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1
images

Sivasspor'a hücum takviyesi: Ebrima Ceesay kiralık olarak kadroya katıldı
images

Çorum FK taraftarıyla ilk galibiyeti hedefliyor
images

Serkan Özbalta: savunma disipliniyle Konyaspor karşısında 3 puanı aldık

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Binlerce gösterici Miçotakis'in Selanik konuşması öncesi kent merkezini kesti

Kadıköy'de derbi dengelendi: Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1

MHP'li Adan'dan birlik çağrısı: seçimde önce Türkiye diyen öne geçer

Van Gölü kıyısındaki kayalıklardan 19 yaşındaki genç kız kurtarıldı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu