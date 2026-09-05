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Kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı, 5 kişi yaralandı

Adıyaman Altınşehir'de 07 BAU 639 plakalı araç kontrolden çıkarak 47 ADR 932'ye çarptı; sürücü Özge K., motosikletçi Mahmut K. ve üç yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı, 5 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında, 07 BAU 639 plakalı otomobilin sürücüsü Özge K. kontrolünü kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından park halindeki 47 ADR 932 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışma anında bölgede bulunan 02 AFM 876 plakalı motosikletin sürücüsü Mahmut K., araca çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklendi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mahmut K., otomobil sürücüsü Özge K. ile otomobilde bulunan üç yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede yaralıların hafif sıyrıklarla kazayı atlattıkları tespit edildi; yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza yapan araçlar, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇOKTAN OTOMOBİLİN KAYARAK PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPMASI...

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇOKTAN OTOMOBİLİN KAYARAK PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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