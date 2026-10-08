Serik’te kontrolü kaybeden otomobil telefon direğine çarpıp şarampole yuvarlandı

Serik’te yol kenarında kaza

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki telefon direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı ve bir iş yerinin bahçe çitlerine çarparak durdu.

Olay yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 07 CON 676 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve önce telefon direğine çarptı; ardından şarampole düşerek bahçe çitlerine çarparak durabildi.

Yaralı ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, TELEFON DİREĞİNE ÇARPTIKTAN SONRA ŞARAMPOLE DÜŞEREK BAHÇE ÇİTLERİNE ÇARPTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI.