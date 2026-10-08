Uygulamalı eğitim gemisiyle arama: Bartın Üniversitesi öğrencileri kayıp madenci için denizdeydi

Bartın'da denizde yürütülen arama çalışmaları

Bartın’ın Amasra ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan madenci İlker Mızrap için yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri de destek verdi. Olayın ardından başlatılan çalışmalarda üniversitenin uygulamalı eğitim anlayışı sahaya taşındı.

ekibin kuruluşu ve görev dağılımı

Arama çalışmalarına, Bartın Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencileri ve akademisyenlerinin Kurucaşile Yerleşkesi’nde hazırladığı gemiyle katılım sağlandı. Marina ve Yat İşletmeciliği Programından idari personel ve öğrenciler, Öğr. Gör. Çağlar Çakır kaptanlığında oluşturulan ekipte yer aldı.

arama sırasında yapılanlar

Deniz üstünde ve kıyı hattında seyir yapan gemideki ekip, ellerinde dürbünlerle çevreyi taradı; hem denizde hem de deniz kenarında iz arandı. Öğrenciler ve görevliler saatler süren aramalarda herhangi bir iz bulamadı, ancak geminin arama çalışmalarında kullanılması bilgi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüşmesine örnek teşkil etti.

üniversitenin yaklaşımı ve beklentisi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) yetkilileri, ihtiyaç anında topluma destek vermeye hazır olmayı vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya arama çalışmalarına desteğin süreceğini belirterek, İlker Mızrap’ın sağ salim bulunması temennisinde bulundu.

Uygulamalı eğitim kapsamında sahaya indirilen ekiplerin çalışması, öğrencilerin mesleki yetkinliklerini gerçek bir arama kurtarma operasyonunda test etmesi açısından da önem taşıdı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) AMASRA'DA KAYBOLAN MADEN İŞÇİSİNİN BULUNMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARINA KENDİ ÜRETTİĞİ GEMİYLE DESTEK VERİYOR.