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Vezirköprü'de kaynak kıvılcımı samanlığı küle çevirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaynak kıvılcımlarının tutuşturduğu yangında Adatepe Mahallesi'nde 7 bin balya zarar gördü, söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Vezirköprü'de kaynak kıvılcımı samanlığı küle çevirdi

olay:

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde, Mehmet Keskin'e ait samanlığın yanında yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar, depoda bulunan kuru samanları tutuşturdu.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve samanlığın büyük bölümü alevlere teslim oldu.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, yangının çevredeki ev ve yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

zarar ve güncel durum:

Samanlıkta bulunan yaklaşık 7 bin balya'nın yangında zarar gördüğü öğrenildi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı ve söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

7 BİN BALYA SAMAN ALEV ALDI

7 BİN BALYA SAMAN ALEV ALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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