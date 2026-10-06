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Serik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

Serik'te Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; sürücü Ş.E.S. ile yolcu Z.I. yaralandı, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

Serik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın oluşu:

Edinilen bilgiye göre, Ş.E.S. idaresindeki 07 BRV 104 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 APL 833 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıkarak yola savruldu; kazada sürücü Ş.E.S. ile arkasında yolcu konumunda bulunan Z.I. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma devam ediyor.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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