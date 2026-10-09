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Serik’te sepetten çıkan paket: 900 gram metamfetamin ve iki tutuklama

Serik’te 8 Ekim’deki takipte Kadriye Mahallesi Anız Mezarlığı yakınında motosiklet sepetinde 900 gram metamfetamin ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik’te sepetten çıkan paket: 900 gram metamfetamin ve iki tutuklama

Serik’te motosiklet sepetinde uyuşturucu bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde Serik Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, motosiklet sepetinde toplam 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay, Kadriye Mahallesi Anız Mezarlığı civarında gerçekleşti.

Operasyonun seyri:

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. 8 Ekim tarihinde yapılan fiziki takip ve incelemeler sonucu, M.K. ve A.D.’nin bulunduğu araç ve motosiklette arama yapıldı. Arama sırasında motosikletin sepet kısmında uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararına göre iki zanlı da tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri sürüyor.

Yetkililer, ele geçirilen miktarın niteliği ve şüphelilerin yakalanma sürecine dair açıklamaları operasyonun kriminal soruşturma sürecinin parçası olarak değerlendirdiklerini belirtti.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 900 GRAM METAMFETAMİN ELE...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 900 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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