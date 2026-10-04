Serinleme molası ölümle sonuçlandı: Batman Çayı'nda 17 yaşındaki genç boğuldu

Olayın kısa açıklaması

Batman’da serinlemek için Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve cesedin sudan çıkarılması:

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı ve işlemler için ilçe sağlık birimine yönlendirildi.

Otopsi ve soruşturma:

Cansız beden, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet birimlerince inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Güvenlik ve acil müdahale ekipleri olayın meydana geldiği bölgede vatandaşları uyarıyor; suya girme sırasında dikkatli olunması ve yetkililerin ikazlarına uyulmasının önemine işaret ediliyor.

BATMAN’DA SERİNLEMEK İÇİN BATMAN ÇAYI’NA GİREN 17 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULDU. GENCİN CANSIZ BEDENİ, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILDI.