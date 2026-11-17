2. Cizre Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığı'nın desteğiyle düzenlenen 2. Cizre Kitap Fuarı, 23-29 Kasım tarihleri arasında Cizre Sevgi Sokağı'nda kitapseverleri ağırlayacak. Fuarda 51 yayınevinin kitapları sergilenecek ve onlarca yazar okuyucularla bir araya gelecek.

Program ve saatler:

Fuar, yedi gün boyunca her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Ziyaretçiler farklı yayınevlerinin stantlarını gezme ve yayınevleriyle doğrudan iletişim kurma imkânı bulacak.

Etkinlikler ve katılımcılar:

Yazar söyleşileri, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinlikler fuarın öne çıkan unsurları arasında yer alacak. Organizasyon, farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik programlarla ziyaretçilere dolu dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Sevgi Sokağı'ndaki merkezi konum ve geniş katılımla gerçekleşecek etkinlikler, Cizre'de kitap ve kültür buluşmalarının yoğunlaştığı bir hafta vaat ediyor.

CİZRE’DE ONLARCA YAZARIN KATILACAĞI 2. KİTAP FUARI DÜZENLENECEK