Seydişehir'de adliye kavşağında kaza: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Alaylar 2 Mahallesi Seyit Harun Caddesi üzerindeki Adliye Kavşağı’nda meydana geldi.

Kaza yeri ve çarpışma:

Edinilen bilgiye göre, kavşakta H.Ç.B. idaresindeki 42 BGJ 31 plakalı motosiklet ile K.S. idaresindeki 42 BIV 807 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu.

Müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hasta nakil aracıyla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın neticesine göre kazanın oluş şekline ilişkin detayların açıklanacağını belirtti.

Kazanın olduğu Adliye Kavşağı'ndaki trafik akışı, kaza sonrasında görevliler tarafından kontrollü olarak yönlendirilirken, bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.