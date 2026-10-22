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Seydişehir'de otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı, sürücü yaralandı

Seydişehir'de sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden R.A. idaresindeki 42 K 5950 plakalı otomobil ağaca çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Seydişehir'de otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı, sürücü yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaza

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Olay, Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kazaya karışan aracın sürücüsü, ilk tespitlere göre hafif yaralandı.

Araç ve yaralı bilgisi:

Kaza sırasında araçta bulunan ve sürücü olduğu belirtilen R.A. yönetimindeki 42 K 5950 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri olay yerinde inceleme başlattı ve gerekli tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ...

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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