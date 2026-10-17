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Seyitgazi-Kırka hattındaki çukurlar sürüş güvenliğini zedeliyor

Eskişehir’de Seyitgazi-Kırka bağlantı yolundaki çok sayıda çukur, sürücüler ve işçi servisleri için tehlike oluşturuyor; vatandaşlar onarım istiyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Seyitgazi-Kırka hattındaki çukurlar sürüş güvenliğini zedeliyor

yolun mevcut durumu:

Eskişehir’de Seyitgazi-Kırka bağlantı yolu, çok sayıda çukur ve bozulmuş yüzeyiyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolun bazı noktalarında oluşan hasarlar, geçişleri güçleştiriyor ve araç güvenliğini olumsuz etkiliyor.

sürücülerin tepkisi ve endişeleri:

Sürücüler araçlarının hasar görmesinden endişe ettiklerini belirtiyor ve yolu yapan müteahhite tepki gösteriyor. Bozuk zemin, özellikle ağır vasıtaların geçişinde sorun yaratıyor.

vatandaşların beklentisi:

Yolun her gün çok sayıda işçi servisi tarafından kullanıldığını hatırlatan vatandaşlar, yetkililerin ve ilgili müteahhitin onarım için hızlıca harekete geçmesini talep ediyor. Sürücüler, onarım yapılana kadar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE ADETA KÖSTEBEK YUVASINA DÖNEN SEYİTGAZİ-KIRKA BAĞLANTI YOLUNUN ONARILMASI TALEP...

ESKİŞEHİR'DE ADETA KÖSTEBEK YUVASINA DÖNEN SEYİTGAZİ-KIRKA BAĞLANTI YOLUNUN ONARILMASI TALEP EDİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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