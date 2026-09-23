Siber suç dalgası: 36 ilde operasyon, 444 tutuklama

Siber suç operasyonu sonuçları:

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 36 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 826 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bunlardan 444 kişinin tutuklandığı, 254 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 128 kişinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Suç türleri ve tespit edilen faaliyetler:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirtildi.

Koordinasyon ve güvenlik güçlerinin açıklaması:

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyonların koordinasyonuna, yürütülen mücadeleye ve görev alan birimlere vurgu yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Siber Suçlarla Mücadelede 826 şüpheli yakalandı: 444 tutuklu