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Alanya'da tatilden dönmeyen polonyalı turist için arama çalışmaları sürüyor

Alanya'ya tatil için gelen 53 yaşındaki Robert Bak, 4 Kasım 2026'dan beri haber alınamıyor; ailesi ve Polonya Büyükelçiliği jandarmaya bildirdi, aramalar devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da tatilden dönmeyen polonyalı turist için arama çalışmaları sürüyor

Polonyalı turistin kayboluşu Alanya'da endişe yarattı

Alanya'da tatil için bulunan Robert Bak (53) isimli Polonya vatandaşı, 4 Kasım 2026 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamaması nedeniyle kayıp ihbarı yapıldı. Bak, 31 Ekim 2026'da Alanya'ya gelmiş; ailesiyle son temasını 4 Kasım'da WhatsApp üzerinden gerçekleştirmişti. Tatilinin sona ermesiyle 11 Kasım'da ülkesine dönmesi planlanan Bak, planlanan havaalanı transferine katılmadı.

İletişim kopması ve resmi bildirimler:

Ailesinin ulaşma çabaları sonuç vermeyince kardeşi ve yakınları Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Büyükelçilik yetkilileri durumu İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Bak'ın cep telefonu otel odasında bulundu; telefonun odada bulunması, yetkililer tarafından kaybolmanın ciddiyetini artırdı.

Arama çalışmaları ve deniz taramaları:

Olayın ardından kara ve deniz aramaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, şahsın denize girme ihtimali göz önüne alınarak bölgede denizden arama yaptı. Jandarma ekipleri ise otel çevresi ve ulaşımdan sorumlu bölgelerde karadan incelemelerini sürdürdü. Şu ana kadar karadan ve denizden yapılan çalışmalar sonuç vermedi.

Ailesinin çağrısında, kaybolan kişiye ulaşabilecek görgü tanıklarının yetkili güvenlik birimlerine bilgi vermesi istendi. Kardeşi Grzegorz Bak, yaptığı açıklamada ailenin büyük bir endişe içinde olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: 'Kardeşim Polonya'da 80 yaşındaki babamızın günlük bakımını üstleniyordu. Babamız ve bütün ailemiz onun bulunmasını bekliyor.' Grzegorz Bak, 4 Kasım 2026 tarihinden itibaren Robert Bak'ı Alanya'da veya Türkiye'nin başka bir bölgesinde görmüş olabilecek kişilerin yetkili güvenlik birimlerine bilgi vermesini rica ettiğini aktardı.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik kameraları ile çevre incelemelerinin sürdüğünü belirtti. Kamuoyundan gelecek her türlü bilgi, arama çalışmalarına yön verebileceği için yetkililer ile irtibata geçilmesi isteniyor.

TATİL İÇİN ANTALYA’YA GELEN, 11 KASIM’DA ÜLKESİNE DÖNMESİ GEREKİRKEN KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER...

TATİL İÇİN ANTALYA’YA GELEN, 11 KASIM’DA ÜLKESİNE DÖNMESİ GEREKİRKEN KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMAYAN VE KAYIP OLARAK ARANAN POLONYALI TURİST İÇİN AİLESİ YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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