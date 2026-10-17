Şiddetli rüzgar kamyoneti savurdu: Çerkezköy-Silivri otoyolunda devrilen araç

Çerkezköy-Silivri otoyolunda kamyonet devrildi

Tekirdağ'da, Çerkezköy-Silivri Otoyolu'nda saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, şiddetli rüzgar sonucu sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 34 ZRZ 59 plakalı kamyonet seyir halindeyken aniden etkili olan rüzgarın savurması sonucu yan yattı. Olay anında araçta bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Müdahale ve inceleme:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücünün sağlık durumu iyi olarak raporlandı, kamyonette maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Çerkezköy-Silivri Otoyolu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle kamyonet devrildi