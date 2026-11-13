Köprüde bayrak ve silahla eylem: şahıs polis tarafından ikna edilerek indirildi

Olayın gelişimi:

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde meydana geldi. Bir şahıs otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracın üstüne çıkarak slogan atmaya başladı. Görgü tanımlarına göre şahsın bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde yeşil-beyaz renkli bir bayrak; diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim bulundu.

Polisin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi ve güvenlik amacıyla sol ile orta şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler, olay yerinde uzun süre boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı; sürecin sonunda şahsın elindeki silah alındı ve kişi ikna edilerek araç üzerinden indirildi.

Olay sırasında çekilen görüntüler, anların saniye saniye kayda geçtiğini gösterdi. Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, polis müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silah ve bayrakla protesto yapan şahıs ikna edilerek indirildi