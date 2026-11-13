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Köprüde bayrak ve silahla eylem: şahıs polis tarafından ikna edilerek indirildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilinin üstüne çıkan ve elinde bayrak ile tabanca görülen eylemci, özel harekat ekiplerinin çabasıyla indirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köprüde bayrak ve silahla eylem: şahıs polis tarafından ikna edilerek indirildi

Olayın gelişimi:

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde meydana geldi. Bir şahıs otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracın üstüne çıkarak slogan atmaya başladı. Görgü tanımlarına göre şahsın bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde yeşil-beyaz renkli bir bayrak; diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim bulundu.

Polisin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi ve güvenlik amacıyla sol ile orta şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler, olay yerinde uzun süre boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı; sürecin sonunda şahsın elindeki silah alındı ve kişi ikna edilerek araç üzerinden indirildi.

Olay sırasında çekilen görüntüler, anların saniye saniye kayda geçtiğini gösterdi. Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, polis müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#039;nde silah ve bayrakla protesto yapan şahıs ikna edilerek indirildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silah ve bayrakla protesto yapan şahıs ikna edilerek indirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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