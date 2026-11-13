Dolar 50,3663 +0,17%
Euro 55,7068 +0,16%
Bist 11.859,51 +0,41%
Altın Gram 6.314,68 +0,37%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 95,29 -0,55%
--°

Turkcell COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çözümlerini paylaştı

Turkcell, COP31'de 5G, yapay zekâ ve IoT tabanlı uygulamalarını tanıttı; zeytin ve muz tarlalarında su, ilaç ve enerji kullanımında verimlilik sağlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:23

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Turkcell COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çözümlerini paylaştı

Turkcell, COP31'de sürdürülebilir teknoloji çözümlerini anlattı

Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliğinde Turkcell, 5G ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerini tarımda ve şebeke yönetiminde nasıl uyguladığını paylaştı. Şirket, Bilim ve Teknoloji Hub'da gerçekleşen panelde, kaynak verimliliğine katkı sağlayan somut uygulamalar ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Deney saha uygulamaları ve tarımda dijital dönüşüm:

Turkcell, Avrupa Birliği-Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen COMMMECT projesi ile İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü deneme sahasında canlı bir laboratuvar kurdu. Burada 5G RedCap teknolojisine sahip daha az enerji tüketen kameralar test edildi; ayrıca hücresel ağlar üzerinden düşük güç tüketimi ile geniş kapsama sağlayan eMTC ve NB-IoT sensörleri kullanılarak zeytin ağaçlarının gelişimi, ürün durumu ve hasat göstergeleri uzaktan izlenebildi.

Bu uygulamalar sayesinde zirai ilaçlama maliyetleri yüzde 70'in üzerinde azaltılırken çevresel etki de düşürüldü. Elde edilen veriler, sulama ve zirai ilaçlama zamanlamasının iyileştirilmesiyle üreticilerin karar mekanizmalarını veri odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.

İzmir deneyiminin Antalya'ya taşınması:

Zeytin bahçelerindeki deneyimler, Dost Ziraat İşletmeleri ile iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesindeki 54 dönümlük muz üretim alanına aktarıldı. Burada toprak, nem ve çevre sensörleriyle muz ağaçlarının gelişimi takip ediliyor; zararlıların erken tespiti ve yayılımının önlenmesi ile sulama ve ilaçlama kararlarının zamanlaması optimize ediliyor. Sahadan toplanan veriler üreticilere doğrudan destek sağlayacak şekilde iş akışlarına entegre ediliyor.

Turkcell'in bu saha uygulamaları, tarımda dijitalleşmenin yalnızca verimlilik değil aynı zamanda maliyet ve çevresel etkinin azaltılması açısından da etkili olduğunu gösteriyor.

Şebeke verimliliği, yapay zekâ ve 6G araştırmaları:

Şirketin sunumunda şebeke tarafında geliştirilen yapay zekâ tabanlı çözümler de öne çıkarıldı. Turkcell, yapay zekâ destekli şebeke performans güvencesi, kapasite planlama ve optimizasyon araçlarıyla arızaları ve trafik taleplerini önceden tahmin etmeyi, kaynak kullanımını optimize ederek hizmet kalitesini korumayı hedefliyor. Bu yaklaşım, reaktif müdahaleden öngörücü ve otonom yönetime geçişi mümkün kılıyor.

Ayrıca Turkcell'in 6G alanındaki Ar-Ge çalışmaları kapsamında entegre algılama ve iletişim (ISAC) teknolojileri araştırılıyor. Bu teknolojilerin, ileride aynı altyapı üzerinden hem bağlantı hem de algılama hizmeti sunarak akıllı şehirlerden ulaşıma kadar farklı alanlarda kaynak kullanımını iyileştirmesi bekleniyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ise panelde şunları söyledi: "Turkcell olarak sürdürülebilirliği yalnızca kendi faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmakla sınırlı görmüyoruz. Teknolojik yetkinliğimizi farklı sektörlerin dönüşümünü desteklemek için de kullanıyoruz. Amacımız, üreticilerin su ve diğer kaynakları daha verimli kullanmalarını, maliyetlerini azaltmalarını ve üretim kararlarını verilere dayanarak almalarını sağlamak. Diğer yandan yapay zekâ destekli çözümlerle şebekelerimizi daha akıllı ve enerji verimli hale getirmek için çalışıyoruz. 6G araştırmalarımızda da kaynak verimliliğini temel önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Şirket olarak teknolojiyi daha verimli üretimin ve sürdürülebilir bir geleceğin hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Turkcell'in COP31'de sunduğu örnekler, iletişim teknolojilerinin tarım ve enerji yönetiminde pratik, ölçülebilir katkılar sağlayabileceğini ve dijital dönüşümün iklim hedeflerine yönelik politika ve uygulamalarla nasıl örtüşebileceğini gösteriyor.

TURKCELL ŞEBEKE TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PROF. DR. VEHBİ ÇAĞRI...

TURKCELL ŞEBEKE TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PROF. DR. VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ara tatilde keşif kampüsü gençleri teknoloji ve bilime çekiyor
images

Ara tatilde bilim ve üretim buluşması: Denizli Bilim Merkezi'nden ailelere özel...
images

Gençlerin ses verdiği iklim çalıştayı Balıkesir'de tamamlandı
images

Yeşilırmak Elektrik bulut ve yapay zekâ projeleriyle iki ödül kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dijital vicdanın sınavı: mecralarda ahlak

Silopi'de uzun yaşam için fiziksel ve zihinsel ipuçları paylaşıldı

Siirt'te köylü müdahalesiyle söndürülen ahır yangınında 20 tavuk telef oldu

Adıyaman'da bayilere çapraz denetim: depolama ve satışta mevzuata uyum hedefleniyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı