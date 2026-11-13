Turkcell COP31'de akıllı tarım ve enerji verimliliği çözümlerini paylaştı

Turkcell, COP31'de sürdürülebilir teknoloji çözümlerini anlattı

Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliğinde Turkcell, 5G ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerini tarımda ve şebeke yönetiminde nasıl uyguladığını paylaştı. Şirket, Bilim ve Teknoloji Hub'da gerçekleşen panelde, kaynak verimliliğine katkı sağlayan somut uygulamalar ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Deney saha uygulamaları ve tarımda dijital dönüşüm:

Turkcell, Avrupa Birliği-Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen COMMMECT projesi ile İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü deneme sahasında canlı bir laboratuvar kurdu. Burada 5G RedCap teknolojisine sahip daha az enerji tüketen kameralar test edildi; ayrıca hücresel ağlar üzerinden düşük güç tüketimi ile geniş kapsama sağlayan eMTC ve NB-IoT sensörleri kullanılarak zeytin ağaçlarının gelişimi, ürün durumu ve hasat göstergeleri uzaktan izlenebildi.

Bu uygulamalar sayesinde zirai ilaçlama maliyetleri yüzde 70'in üzerinde azaltılırken çevresel etki de düşürüldü. Elde edilen veriler, sulama ve zirai ilaçlama zamanlamasının iyileştirilmesiyle üreticilerin karar mekanizmalarını veri odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.

İzmir deneyiminin Antalya'ya taşınması:

Zeytin bahçelerindeki deneyimler, Dost Ziraat İşletmeleri ile iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesindeki 54 dönümlük muz üretim alanına aktarıldı. Burada toprak, nem ve çevre sensörleriyle muz ağaçlarının gelişimi takip ediliyor; zararlıların erken tespiti ve yayılımının önlenmesi ile sulama ve ilaçlama kararlarının zamanlaması optimize ediliyor. Sahadan toplanan veriler üreticilere doğrudan destek sağlayacak şekilde iş akışlarına entegre ediliyor.

Turkcell'in bu saha uygulamaları, tarımda dijitalleşmenin yalnızca verimlilik değil aynı zamanda maliyet ve çevresel etkinin azaltılması açısından da etkili olduğunu gösteriyor.

Şebeke verimliliği, yapay zekâ ve 6G araştırmaları:

Şirketin sunumunda şebeke tarafında geliştirilen yapay zekâ tabanlı çözümler de öne çıkarıldı. Turkcell, yapay zekâ destekli şebeke performans güvencesi, kapasite planlama ve optimizasyon araçlarıyla arızaları ve trafik taleplerini önceden tahmin etmeyi, kaynak kullanımını optimize ederek hizmet kalitesini korumayı hedefliyor. Bu yaklaşım, reaktif müdahaleden öngörücü ve otonom yönetime geçişi mümkün kılıyor.

Ayrıca Turkcell'in 6G alanındaki Ar-Ge çalışmaları kapsamında entegre algılama ve iletişim (ISAC) teknolojileri araştırılıyor. Bu teknolojilerin, ileride aynı altyapı üzerinden hem bağlantı hem de algılama hizmeti sunarak akıllı şehirlerden ulaşıma kadar farklı alanlarda kaynak kullanımını iyileştirmesi bekleniyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ise panelde şunları söyledi: "Turkcell olarak sürdürülebilirliği yalnızca kendi faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmakla sınırlı görmüyoruz. Teknolojik yetkinliğimizi farklı sektörlerin dönüşümünü desteklemek için de kullanıyoruz. Amacımız, üreticilerin su ve diğer kaynakları daha verimli kullanmalarını, maliyetlerini azaltmalarını ve üretim kararlarını verilere dayanarak almalarını sağlamak. Diğer yandan yapay zekâ destekli çözümlerle şebekelerimizi daha akıllı ve enerji verimli hale getirmek için çalışıyoruz. 6G araştırmalarımızda da kaynak verimliliğini temel önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Şirket olarak teknolojiyi daha verimli üretimin ve sürdürülebilir bir geleceğin hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Turkcell'in COP31'de sunduğu örnekler, iletişim teknolojilerinin tarım ve enerji yönetiminde pratik, ölçülebilir katkılar sağlayabileceğini ve dijital dönüşümün iklim hedeflerine yönelik politika ve uygulamalarla nasıl örtüşebileceğini gösteriyor.

TURKCELL ŞEBEKE TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PROF. DR. VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR