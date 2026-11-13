Kaş'ta jandarmadan geniş çaplı kaçak tütün baskını

Operasyon detayları:

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaş ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda şüpheli şahıslara ait araçlar ile bir işletme incelendi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalar sonucunda 10 bin 400 adet boş makaron, 139 kg kıyılmış tütün, 67 adet kaçak elektronik sigara, 123 adet kaçak elektronik sigara likiti ve 145 paket ısıtılmış tütün ele geçirildi.

soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı ve konuya ilişkin işlemler devam ediyor.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNDE KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 BİN 400 ADET BOŞ MAKARON VE 139 KG KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.