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Japonya'da lüks elma rekoru: 7 meyve 31 bin 500 liraya alıcı buldu

Hokkaido'nun Nanae kasabasında yetiştirilen Nanamitsuki markalı 7 elma, Hakodate'deki yılın ilk müzayedesinde 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) fiyatına satıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Japonya'da lüks elma rekoru: 7 meyve 31 bin 500 liraya alıcı buldu

Hokkaido'da 7 özel elma rekor fiyata alıcı buldu

Japonya'nın Hokkaido eyaletine bağlı Nanae kasabasında üretilen ve "Nanamitsuki" markasıyla piyasaya sürülen 7 adet elma, Hakodate'deki yılın ilk meyve müzayedesinde açık artırmaya çıktı. En yüksek teklifi veren alıcı, bu yedi meyve için 100 bin yen (yaklaşık 31 bin 500 lira) ödeyerek geçen yıl kaydedilen fiyat rekorunun tekrar edilmesini sağladı.

Üretici ve kooperatifin açıklamaları:

Elmaların toptancı firma temsilcisi Yuji Sotozaki, ürünün niteliğini vurgulayarak, "Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın" ifadelerini kullandı. Shinhakodate Tarım Kooperatifi ise yılın mahsulünde meyvelerin fiziksel durumunun önceki yıla göre daha iyi olduğunu bildirdi; kooperatif, bunun kısmen geçen yılki tayfunların yol açtığı kayıpların ardından gelen üretim farklılıklarına bağlı olduğunu belirtti.

açık artırmalar ve pazarlama etkisi:

Japonya'da yüksek kaliteye odaklanan özel üretim meyveler sezon başlarında ve yılın çeşitli dönemlerinde düzenlenen açık artırmalarda satışa sunuluyor. Bu tür yüksek fiyatlı satın almalar yalnızca ürünün değerini göstermiyor; alıcılar verdikleri yüksek teklifleri sıklıkla reklam ve tanıtım amaçlı kullanarak markanın görünürlüğünü artırıyor. Uzun vadede, bu tür öne çıkan satışlar üreticiye ve bölgeye hem prestij hem de ekonomik gelir sağlayabiliyor.

Hakodate'deki müzayede, Nanamitsuki elmasının hem lezzet hem de estetik bakımından hedeflenen alıcı kitlesinin ilgisini çektiğini bir kez daha gösterdi. Rekor fiyatın tekrarı, bu tür özel üretim meyvelerin pazar değerinin ve tanıtım gücünün sürdüğünü işaret ediyor.

JAPONYA&#039;NIN HOKKAİDO EYALETİNDE YETİŞTİRİLEN 7 ADET ÖZEL ÜRETİM ELMA, YILIN İLK MÜZAYEDESİNDE 100...

JAPONYA'NIN HOKKAİDO EYALETİNDE YETİŞTİRİLEN 7 ADET ÖZEL ÜRETİM ELMA, YILIN İLK MÜZAYEDESİNDE 100 BİN YENE (YAKLAŞIK 31 BİN 500 LİRA) SATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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