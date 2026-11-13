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Bursa'da kameraların kaydettiği çatışmada üç saldırının suç örgütü bağlantısı ortaya çıktı

Bursa Yıldırım'daki üç silahlı saldırının M.U. liderliğindeki örgütçe yapıldığı saptandı; 1080 saatlik görüntü sonrası 5 kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da kameraların kaydettiği çatışmada üç saldırının suç örgütü bağlantısı ortaya çıktı

Bursa'da kameraların kaydettiği çatışmada üç saldırının suç örgütü bağlantısı ortaya çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çevrede meydana gelen ve saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Soruşturma ve görüntü incelemesi:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında toplam 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü titizlikle incelendi. Yapılan analizlerde, Yıldırım'da yaşanan yaralama ile iki ayrı silahlı saldırının aynı örgüt tarafından planlandığı tespit edildi.

Örgüt lideri ve şüpheliler:

İncelemede, liderliğini cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun yaptığı suç örgütünün olaylarla bağlantılı olduğu belirlendi. Örgütle birlikte hareket ettikleri anlaşılan Y.T., E.K., E.K. ve H.Y. isimli şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polisleri gören şüpheliler balkondan atlayarak yan binanın çatı katına kaçtı; kaçış esnasında binalar arasındaki boşluklara silah attıkları, daha sonra aynı binadaki boş bir daireye saklandıkları belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan müdahalede, toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçış sırasında atıldıkları belirlenen 4 silah ele geçirildi.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, olayların örgütlü bir yapının işi olduğunu destekler nitelikte olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler sürüyor; güvenlik kamera görüntüleri ve adli işlemlerin sonuçları, dosyanın seyrini belirleyecek.

Bursa&#039;da 3 ayrı silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı: 5 şüpheli yakalandı, 4&#039;ü...

Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı: 5 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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