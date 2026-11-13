Sultanhanı'nda yaşayan esnaf evinde ölü bulundu

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde ikamet eden Hasan Saraç (53) ile bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri adresine ulaştığında kapıyı açarak içeri girdi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Saraç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İnceleme ve cenaze işlemleri:

Olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından, Saraç'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Çevresinde sevilen bir esnaf olarak tanınan Saraç'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili resmi açıklama ve otopsi sonucu, soruşturma ile birlikte yetkili mercilerce paylaşılacak.

AKSARAY'IN SULTANHANI İLÇESİNDE YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ HASAN SARAÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.