Dolar 50,3646 +0,16%
Euro 55,7073 +0,16%
Bist 11.855,66 +0,38%
Altın Gram 6.318,18 +0,43%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,53 -0,30%
--°

Sultanhanı'nda yaşayan esnaf evinde ölü bulundu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki esnaf Hasan Saraç, yakınlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu; cenaze otopsiye gönderildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultanhanı'nda yaşayan esnaf evinde ölü bulundu

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde ikamet eden Hasan Saraç (53) ile bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri adresine ulaştığında kapıyı açarak içeri girdi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Saraç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İnceleme ve cenaze işlemleri:

Olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından, Saraç'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Çevresinde sevilen bir esnaf olarak tanınan Saraç'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili resmi açıklama ve otopsi sonucu, soruşturma ile birlikte yetkili mercilerce paylaşılacak.

AKSARAY&#039;IN SULTANHANI İLÇESİNDE YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ HASAN SARAÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

AKSARAY'IN SULTANHANI İLÇESİNDE YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ HASAN SARAÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siirt'te köylü müdahalesiyle söndürülen ahır yangınında 20 tavuk telef oldu
images

Amasra'da kendilerini ocağa kapatan madencilerin eylemi 21 saattir sürüyor; 10 i...
images

Aksaray'da şase arızası elektrik panosunu alevlere boğdu
images

Malatya'da kamyonet kasasındaki kağıtlar alev aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dijital vicdanın sınavı: mecralarda ahlak

Silopi'de uzun yaşam için fiziksel ve zihinsel ipuçları paylaşıldı

Siirt'te köylü müdahalesiyle söndürülen ahır yangınında 20 tavuk telef oldu

Adıyaman'da bayilere çapraz denetim: depolama ve satışta mevzuata uyum hedefleniyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı