Şiddetli yağışta kaybolan Turgut Dursun'un cenazesi evine götürüldü

cenaze ailesine teslim edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde kaybolan Turgut Dursun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine verildi. Dursun'un bulunması ve resmi işlemlerin bitirilmesinin ardından yakınları cenazeyi teslim aldı.

buluntu ve Adli Tıp süreci:

Dursun'un cansız bedeni, selin ardından arama çalışmalarının sonucunda üç gün sonra Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki köprü altında keşfedildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, kimlik tespiti ve gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurumdaki tıbbi ve adli işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi.

aileden açıklama ve tören bilgileri:

Dayısı Faruk Çanakçı, Adli Tıp'tan cenazeyi aldıktan sonra yaşananları anlattı: "Torununu almak için evden çıkıp Ayazağa'ya gidiyordu. Bir daha haber alamadık. Arama çalışmaları sonucunda üç gün sonra cansız bedeni bulundu. Aracıyla giderken sel suları geliyor, son anda araçtan çıkıyor. Araçtan çıkınca sele kapılmış."

Yetkililer ve aileden edinilen bilgiye göre, Turgut Dursun'un cenazesi pazar günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Olay, kent genelinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı can kayıplarına bir yenisini ekledi.

TURGUT DURSUN HAYATINI KAYBETTİ.