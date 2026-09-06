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Sığ suya balıklama atlayan üç çocuk babası memleketinde uğurlandı

Alanya'da bir otel iskelesinden yaklaşık 50 cm sığ suya atlayan 39 yaşındaki Arif Erman hayatını kaybetti; cenaze Sapanca'da uğurlandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sığ suya balıklama atlayan üç çocuk babası memleketinde uğurlandı

Olayın detayları:

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen kazada, tatil yaptığı otelin iskelesinde bulunan koruma halatlarının üzerinden yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sığ suya balıklama atlayan 39 yaşındaki Arif Erman ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan cankurtaran ve çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.

Erman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erman'ın cansız bedeni memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Cenaze töreni ve defni:

Hayatını kaybeden üç çocuk babası Arif Erman için Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Akçay Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Yetkililer ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili müdahalesi ile cenaze sürecinin hastanedeki işlemleri haberin ulaştığı kaynaklarda belirtildi; kazanın ayrıntıları ve kurtarma sürecine ilişkin bilgiler ilgili makamların açıklamaları doğrultusunda kaydedildi.

ARİF ERMAN&#039;IN ANTALYA&#039;DA HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

ARİF ERMAN'IN ANTALYA'DA HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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