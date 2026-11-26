Silifke Kapızlı'da 'Her Mahalle Bir Mersin' programı gerçekleştirildi

Mersin Valiliği koordinasyonunda yürütülen 'Her Mahalle Bir Mersin' projesinin 5. durağı, Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesi oldu. Program Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi ve kent ile ilçe kurumlarının yoğun katılımıyla geniş çaplı etkinlikler düzenlendi.

12 kurumun stantlarıyla bilgilendirme ve hizmet:

Programda güvenlikten aile destek hizmetlerine, spordan kültürel faaliyetlere kadar toplam 12 kurum stant açtı. Kurum temsilcileri, vatandaşlara ve öğrencilere sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı; eğitim ve sosyal hizmetlere erişim konuları yerinde anlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlar, mahalle sakinlerinin sorularını doğrudan muhataplarına iletmesine olanak sağladı.

Okul bahçesinde spor açılışı ve fidan dikimi:

Etkinlik kapsamında Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu bahçesine kurulan kapalı spor kompleksinin açılışı yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, açılış töreninde ilk vuruşu yaparak öğrenciler arasında düzenlenen futbol maçına start verdi. Açılışın ardından Vali Toros ve öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat ile il ve ilçe müdürleri de katıldı. Vali Atilla Toros başkanlığında yapılan istişare toplantısında mahalle sakinleri talep ve önerilerini iletti; proje kapsamında ihtiyaçların yerinde tespit edilip giderilmesinin hedeflendiği tekrar vurgulandı. Valilik, projenin düzenli olarak sürdürülmesinin planlandığını bildirdi.

MERSİN VALİLİĞİ TARAFINDAN KURUMLARIN KATILIMIYLA HAYATA GEÇİRİLEN 'HER MAHALLE BİR MERSİN' PROJESİ KAPSAMINDA SİLİFKE İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.