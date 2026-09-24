Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6576 -0,01%
Bist 12.967,35 -2,15%
Altın Gram 6.765,54 -0,25%
EUR/USD 1,1371 -0,15%
Brent Petrol 99,95 +1,87%
--°

Silifke'de bahçe yangını hızlı müdahaleyle yerleşime ulaşmadan durduruldu

Silifke'nin Uşakpınarı Mahallesi'nde çıkan bahçe yangınına 1 helikopter ve 6 arazözle müdahale edildi; alevler yerleşime ulaşmadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Silifke'de bahçe yangını hızlı müdahaleyle yerleşime ulaşmadan durduruldu

Silifke'de bahçe yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde, bahçelerin arasında başlayan yangın çevredeki yerleşim alanlarına ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve araçlar:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter ile, karadan ise 6 arazöz ve çok sayıda ekip ile müdahale edildi. Havadan ve karadan eşgüdümlü yürütülen çalışmalar sonucunda alevlerin yerleşimlere ulaşmasının önü kesildi.

Soğutma çalışmaları ve inceleme:

Alevlerin ormanlık alana ve konutlara sıçramasının önüne geçilmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlattı.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE BAHÇELERİN ARASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN...

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE BAHÇELERİN ARASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE YERLEŞİM YERLERİNE VE ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'da yat girişleri üzerinden rüşvet iddiası: liman başkanı seri numaralı pa...
images

Köşk'te hijyen ve etiket denetiminde 25 ton kuru incir piyasadan toplandı
images

diyanet yalanıyla 73 yaşındaki adama 17 milyonluk senet düzenlendiği iddia edild...
images

Üç ülkenin ortak tatbikatında hassas atışlarla hedefler imha edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da yat girişleri üzerinden rüşvet iddiası: liman başkanı seri numaralı parayla yakalandı

Köşk'te hijyen ve etiket denetiminde 25 ton kuru incir piyasadan toplandı

Yerkesik'te içme suyu hattı yenileniyor: 6 bin 500 metrelik proje başladı

diyanet yalanıyla 73 yaşındaki adama 17 milyonluk senet düzenlendiği iddia edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği