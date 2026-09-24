Silifke'de bahçe yangını hızlı müdahaleyle yerleşime ulaşmadan durduruldu

Silifke'de bahçe yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde, bahçelerin arasında başlayan yangın çevredeki yerleşim alanlarına ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve araçlar:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter ile, karadan ise 6 arazöz ve çok sayıda ekip ile müdahale edildi. Havadan ve karadan eşgüdümlü yürütülen çalışmalar sonucunda alevlerin yerleşimlere ulaşmasının önü kesildi.

Soğutma çalışmaları ve inceleme:

Alevlerin ormanlık alana ve konutlara sıçramasının önüne geçilmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlattı.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE BAHÇELERİN ARASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE YERLEŞİM YERLERİNE VE ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.