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Silivri'de 2011 vakası yeniden inceleniyor: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında üç şüpheli adliyede

2011'de Silivri'de hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Osman Arslan ile cezaevi yetkilileri Ömer Vatan ve Kazım Beyke adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri'de 2011 vakası yeniden inceleniyor: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında üç şüpheli adliyede

Soruşturmanın kapsamı ve yürütülmesi:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2011 yılında Silivri Cezaevinde ölen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu olayı yeniden ele alındı. Soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonla sürdürüldü.

Operasyonda gözaltılar ve ifadeler:

Düzenlenen operasyonda; eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Kolluk ifadeleri sırasında ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk ve soruşturmanın seyri:

Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Dosyada yürütülen işlemler ve incelemeler devam ediyor; savcılık soruşturmanın seyrine göre ek adımlar atacak.

Olayın hukuki boyutu ve adli süreç ilerledikçe, yetkili makamların açıklamaları ve adliyedeki gelişmeler takip edilecek.

Kaşif Kozinoğlu&#039;nun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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