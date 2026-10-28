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Balkondan el sallayan minik Asel başkanın misafiri oldu

Erzurum Yakutiye'de her akşam belediye temizlik ekiplerini balkondan selamlayan minik Asel, Başkan Mahmut Uçar tarafından makamında ziyaret edildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Balkondan el sallayan minik Asel başkanın misafiri oldu

balkondan başlayan selamlaşma

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan minik Asel, her akşam evlerinin önünden geçen belediye temizlik ekiplerini balkondan büyük bir coşkuyla selamlamayı rutin haline getirdi. Temizlik araçlarının sesiyle pencereye koşan çocuk, el sallayarak ekiplere sevgisini ve takdirini gösteriyor.

işçilere moral veren küçük hareket

Asel’in bu samimi davranışı, sahada çalışan personelin yorgunluğunu bir an olsun unuttururken, görüntüler kısa sürede belediye yetkililerinin de dikkatini çekti. Basit bir el sallamanın bile emek sahiplerinde oluşturduğu olumlu etki, mahallede sıcak duygulara vesile oldu.

başkanın daveti ve mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, minik Asel ve ailesini belediyeye davet ederek makamında ağırladı ve çeşitli hediyeler ile teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında Başkan Uçar şu ifadeleri kullandı: "Her akşam büyük bir heyecanla Belediyemizin temizlik ekiplerine el sallayarak onları selamlayan kıymetli Asel kızımızı ve ailesini Belediyemizde misafir ettik. O minicik kalbiyle, işçilerimizin emeğine gösterdiği o saf sevgi ve sempatik davranışlarıyla hepimizin gönlünü ısıttı. Minik Asel’e ve değerli ailesine bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, evladımıza sağlık, başarı ve hayırlı bir ömür diliyoruz".

Ziyaret, başkan ve aile arasında çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu; Asel’in bu küçük ama içten jesti, hem işçilere hem de belediye yönetimine duyulan minneti görünür kıldı.

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT UÇAR, GÖNÜLLERİ ISITAN BU VEFALI DAVRANIŞI KARŞILIKSIZ...

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT UÇAR, GÖNÜLLERİ ISITAN BU VEFALI DAVRANIŞI KARŞILIKSIZ BIRAKMAYARAK MİNİK ASEL VE AİLESİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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