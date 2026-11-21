Silopi'de üç ay süren tefecilik soruşturmasında operasyon

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri yaklaşık üç ay süren takip ve araştırma yaptı. Yapılan çalışmaların sonucunda tefecilik suçunu organize şekilde işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

takip ve araştırmanın kapsamı:

İncelemelerin 10 Eylül ile 16 Kasım tarihleri arasında sürdüğü belirtildi. Savcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri delil toplama ve şüphelilerin tespitine yönelik titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

operasyon ve adli süreç:

Çalışmaların ardından 19 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı ve Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Soruşturma kapsamında yakalanan bir diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devam ettiği, yürütülen işlemler ve delil değerlendirmeleri doğrultusunda ek adımlar atılabileceği kaydedildi.

Silopi'de tefecilere düzenlenen operasyonda 9 tutuklama