Silvan'da beyin ve sinir cerrahisi yeniden hizmete girdi: on yılı aşkın aranın ardından başarılı ameliyat

Operasyonun önemi ve genel bilgiler:

Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde 10 yılı aşkın aranın ardından beyin ve sinir cerrahisi alanında yeniden ameliyat gerçekleştirildi. Bel ve bacak ağrısı şikayetleriyle başvuran hasta, yapılan tetkik ve muayene sonucu lomber spinal kanal darlığı tanısı ile değerlendirildi. Hastaya, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Alperen Kaya tarafından cerrahi tedavi planlandı ve müdahale uygulandı.

Ameliyat ve takip süreci:

Mikroskop eşliğinde gerçekleştirilen operasyon 9 Ekim 2026 tarihinde yapıldı. Ameliyat sonrası hasta hastanede takip edildi, iyileşme süreci izlendi ve tedavinin başarılı şekilde tamamlanmasının ardından hasta 12 Ekim 2026 tarihinde taburcu edildi. Yerinde müdahale sayesinde hastanın ileri tetkik ve tedavi için il merkezine sevk ihtiyacı azaltıldı.

İl sağlık yöneticilerinin değerlendirmesi:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk bu gelişmeyi, ilçelerde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Asiltürk, vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yaşadıkları yerde ulaşabilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve başarılı operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen hekim ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hizmet kapasitesinin artırılması çalışmaları:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçe hastanelerinin teknik altyapısı ve uzman hekim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Silvan Devlet Hastanesinde yeniden gerçekleştirilen beyin ve sinir cerrahisi ameliyatları, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve vatandaşların nitelikli tedaviye yerinde erişimi bakımından somut bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI UZM. DR. ALPEREN KAYA