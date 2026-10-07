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Yunusemre'de zeytin ve yaşlı bakımı için yeni adımlar

Yunusemre Belediyesi Ekim meclisinde amatör sporlara destek kararı alındı; zeytin çalıştayı ve yaşlı yaşam-bakım evi teklifleri ilgili komisyonlara sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Elif Demir

Yunusemre'de zeytin ve yaşlı bakımı için yeni adımlar

yunusemre meclisi ekim ayı oturumunda 40 maddeyi ele aldı

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı ve gündemde yer alan 40 madde görüşüldü.

mecliste alınan kararlar ve belediye gündemi:

Gündemdeki düzenlemeler arasında, ilçedeki sportif faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan bir düzenleme öne çıktı. Mecliste görüşülen amatör spor kulüplerine nakdi yardım yönetmeliği oy birliğiyle kabul edildi, bu kararla amatör sporun teşvik edilmesi ve kulüplerin mali açıdan desteklenmesi hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca farklı sosyal, kültürel ve kentsel gelişim konuları ele alınırken, meclis üyelerinin görüşleri çerçevesinde ilçenin önceliklerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

zeytin çalıştayı ve yaşlı yaşam-bakım evi teklifi komisyonda:

Meclise sunulan iki önemli önerge ilgili komisyonlara havale edildi. İlk önerge, ilçede yetiştirilen zeytinin değerinin öne çıkarılması amacıyla Zeytin Çalıştayı düzenlenmesini içeriyor. Önergede, Aigai Antik Kenti’nin tarihsel bağlamında zeytin yetiştiriciliğinin önemi vurgulanarak zeytin ve zeytinyağının marka değerinin artırılması hedefi belirtildi.

İkinci önerge ise ilçede özellikle yalnız yaşayan yaşlıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Yaşlı Yaşam ve Bakım Evi kurulması talebini kapsıyor. Her iki teklif de ilgili komisyonda daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmek üzere sevk edildi.

başkanın mesajı ve toplantının kapanışı:

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde Belediye Başkanı Semih Balaban, gündeme ilişkin açıklamalarının yanı sıra 1 Ekim tarihinde Soma’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 5 vatandaş ve 6 Ekim'de İstanbul Başakşehir’de gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 10 yaşındaki öğrenci için başsağlığı dileklerini iletti.

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunun 20 Ekim Salı saat 18.00'de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda yapılmasına karar verilmesinin ardından oturum sona erdi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI’NIN İLK OTURUMU, BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI’NIN İLK OTURUMU, BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FERDİ ZEYREK MİLLET ÇARŞISI İSMAİL HAKKI TONGUÇ KONFERANS SALONU’NDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA GÜNDEMDE YER ALAN 40 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ. MECLİSTE, AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKDİ YARDIM YÖNETMELİĞİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLİRKEN, ZEYTİN ÇALIŞTAYI VE YAŞLI YAŞAM VE BAKIM EVİ KURULMASI TEKLİFLERİ İLGİLİ KOMİSYONLARA GÖNDERİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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