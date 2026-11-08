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sınav sırasında fırındaki gaz sıkışması parlama oluşturdu: 5 kişi yaralandı

Konya'da pasta ve fırıncılık sınavında fırının açılmasıyla gaz sıkışması sonucu oluşan parlama 3 öğrenci ve 2 öğretmenin yaralanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

sınav sırasında fırındaki gaz sıkışması parlama oluşturdu: 5 kişi yaralandı

Konya'da mesleki eğitim kurumunda sınav anında parlama yaşandı

Konya merkez Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan bir mesleki eğitim kursunda yapılan sınav sırasında pasta ve fırıncılık alanına ait fırının açılmaya çalışılmasıyla gaz sıkışması sonucu parlama meydana geldi. Olayda 3 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı.

olayın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre sınav esnasında fırının kapağı açıldığı anda içeride birikmiş gaz ateş alarak kısa süreli bir parlama oluşturdu. Parlama sonucu katılımcıların vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu. Olayın gerçekleştiği adres olarak kayıtlarda Ateşbaz-ı Veli Mahallesi Toros Sokak ve kurumun bir mesleki eğitim merkezi olduğu belirtiliyor.

müdahale, taşınma ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleler yapılmasının ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre 3 öğrenci ve 2 öğretmen olan yaralı sayısı netleşirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri kurs merkezinde güvenlik önlemleri aldı; itfaiye ekipleri ise olası riskleri değerlendirdi. Konuyla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

KONYA&#039;DA BİR MESLEKİ EĞİTİM KURUMUNDA YAPILAN SINAV SIRASINDA FIRININ AÇILMAYA ÇALIŞILDIĞI ESNADA...

KONYA'DA BİR MESLEKİ EĞİTİM KURUMUNDA YAPILAN SINAV SIRASINDA FIRININ AÇILMAYA ÇALIŞILDIĞI ESNADA GAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE PARLAMA MEYDANA GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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