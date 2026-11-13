Avrupa masada: AB kurumları ve E5 Ukrayna barış görüşmelerini birlikte temsil edecek

AB liderleri dublin zirvesi sonrası ortak temsil kararını açıkladı

Avrupa Birliği liderleri, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen gayriresmi zirvenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa’yı AB Konseyi, AB Komisyonu ve Gönüllüler Koalisyonu içindeki E5 (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya) grubunun temsil edeceğini duyurdu. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen toplantının ardından düzenledikleri basın toplantısında bu yeni koordinasyon biçimini gerekçelendirdi.

Temsil yapısı ve liderlerin gerekçeleri:

Costa, Avrupa’nın barış müzakerelerinde tek ve ortak bir sesle yer almasının önemine vurgu yaparak, kıtanın güvenliğinin Ukrayna’nın güvenliğiyle başladığını belirtti. Costa, daha geniş ve koordineli bir temsilin, müzakere süreçlerinde Avrupa’nın çıkarlarını etkin şekilde savunacağını söyledi ve müzakere ekibinin birlik içinde hareket edeceğini vurguladı. Ev sahibi İrlanda Başbakanı Micheal Martin de kararı destekleyerek hedefin 'kalıcı ve adil bir barış' olduğunu ifade etti.

Toplantıda gündeme gelen bir soru üzerine Costa, diğer tarafların ve Ukrayna heyetinin de birden fazla üyeyle müzakerelere katıldığını hatırlattı; bunun diplomatik teamül olduğunu söyleyerek 6 kişilik Avrupa ekibinin neden seçildiğini açıkladı. AB kurumları arasındaki görev paylaşımına da dikkat çeken Costa, Komisyon ve Konsey arasındaki koordinasyonun önemine işaret etti.

Yapay zeka yatırımları ve yaptırım planları:

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvede Avrupa’nın teknolojik rekabet gücüne ilişkin değerlendirmeler yaptı. Leyen, kıtanın güçlü sanayi ve bilimsel altyapısını kullanarak yapay zekada küresel liderliğe ulaşması gerektiğini belirterek bunun için 500 milyar euro düzeyinde yatırım çağrısında bulundu. Leyen, nesiller boyunca şekillendirici bir teknoloji olan yapay zekanın Avrupa için stratejik bir fırsat olduğunu ve girişimlerin büyümesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ayrıca güvenlikle ilgili kaygılara değinen Costa, yapay zekanın risklerinin azaltılması için uluslararası standartlar ve sorumlu bir küresel yönetim çerçevesine katkı verilmesi gerektiğini belirtti. Zirvede ayrıca Rusya politikası da ele alındı; Leyen, Avrupa’nın Ukrayna’ya desteğini sürdürürken Rusya üzerindeki baskıyı artıracaklarını ve 'yakında 22. yaptırım paketini' önereceklerini açıkladı. Komisyonun ayrıca Ukrayna’nın 2027 yılı finansman açığını kapatmaya yönelik bir öneriyi bir sonraki liderler zirvesinden önce sunacağı duyuruldu.

Toplantının soru-cevap bölümünde geçen gün AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın dış temsile hazır olduğunu belirtmesine rağmen liderlerin ekip tercihine yönelik sorulara Costa ve Leyen, temsil biçimindeki kolektif kararın arkasında durduklarını söyleyerek yanıt verdi. Her iki lider de Avrupa’nın müzakerelerde çıkarlarını koruma ve Ukrayna’ya destek konusundaki kararlılığını yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları ortak basın açıklamasında, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa’nın AB Konseyi, AB Komisyonu ve Gönüllüler Koalisyonu’ndaki E5 ülkelerini oluşturan İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya tarafından temsil edileceğini bildirdi. Avrupa’nın güçlü sanayisi ve bilimsel uzmanlığını yapay zekada küresel liderliğe ulaşmak için kullanması gerektiğini savunan Leyen, yapay zeka alanında 500 milyar euro yatırım yapmaları gerektiğini açıkladı.