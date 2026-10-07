Sincan'dan çölyak hastalarına hem glütensiz gıda hem nakdi destek

Sincan Belediyesi'nin çölyak desteği:

Sincan Belediyesi, çölyak hastalarının özel beslenme ihtiyaçlarını gözeten sosyal destek programlarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, program kapsamında toplam 610 çölyak hastasına yönelik düzenli yardım gerçekleştirildiği, ihtiyaç sahiplerine hem glütensiz gıda temini hem de günlük ekmek desteği sağlandığı belirtildi.

sağlanan yardımların kapsamı:

Çalışma çerçevesinde, çölyak hastalarının erişim zorluğu yaşadığı glütensiz gıda ürünleri düzenli olarak karşılanırken, günlük ekmek ihtiyacı da belediye tarafından gideriliyor. Buna ek olarak, ihtiyaç sahiplerine mali yüklerini hafifletmek amacıyla kişi başına 1.600 lira nakdi yardım yapıldı ve toplam destekten 610 kişinin yararlandığı ifade edildi.

belediyenin sosyal destek yaklaşımı:

Sincan Belediyesi, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destek uygulamalarını öncelikli hizmet alanı olarak tanımlıyor. Belediyenin açıklamasında, çölyak hastalarına yönelik bu düzenlemenin günlük yaşamı kolaylaştırmaya ve ekonomik yükleri azaltmaya dönük sürekli bir adım olduğu vurgulandı. Yetkililer, benzer desteklerin ihtiyaç durumuna göre devam edeceğini aktardı.

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇÖLYAK HASTALARININ ÖZEL BESLENME İHTİYAÇLARINI GÖZETEREK GLÜTENSİZ GIDAYA ERİŞİMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA VE EKONOMİK YÜKLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA 610 KİŞİYE KİŞİ BAŞI 1600 LİRA NAKDİ YARDIMIN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ.