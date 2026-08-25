Dolar 48,0948 +0,05%
Euro 56,1123 +0,02%
Bist 14.496,15 -0,04%
Altın Gram 7.236,60 -0,38%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 90,17 -0,41%
--°

Sındırgı'da elektrik arızası şüphesiyle bir otomobil yandı

Sındırgı'da Yaşar Kozan’a ait otomobilde elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı; itfaiye söndürdü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sındırgı'da elektrik arızası şüphesiyle bir otomobil yandı

Sındırgı'da otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, Yaşar Kozan’a ait bir otomobilde yangın çıktı. Olay ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Bölgeye ulaşan 3 kişilik ekip, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

muhtemel neden ve olay sonrası:

İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik aksamından kaynaklandığı yönünde bulgular olduğu belirtildi. Müdahale sonucunda can kaybı yokken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yeri güvenlik güçlerine teslim edildi ve detaylı inceleme başlatıldı.

SINDIRGI’DA BİR OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

SINDIRGI’DA BİR OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıkım sırasında duvar çöktü: Adıyaman'da işçi yaralandı
images

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim
images

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama
images

Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası için seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama

Demirözü'de kültür ve diyalog: TİHEK başkanının saha ziyareti

Söke'de okul çatısına bakım: Vakıfbank İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi