Sındırgı'da elektrik arızası şüphesiyle bir otomobil yandı

Sındırgı'da otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, Yaşar Kozan’a ait bir otomobilde yangın çıktı. Olay ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Bölgeye ulaşan 3 kişilik ekip, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

muhtemel neden ve olay sonrası:

İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik aksamından kaynaklandığı yönünde bulgular olduğu belirtildi. Müdahale sonucunda can kaybı yokken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yeri güvenlik güçlerine teslim edildi ve detaylı inceleme başlatıldı.

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