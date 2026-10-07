Sınır güvenliğinde diplomasi: Çiftçi yarın Yunanistan'da

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında yarın Yunanistan'a resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

görüşmelerin odak noktaları:

Resmi ziyaret sırasında Bakan Çiftçi'nin, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile bir dizi ikili ve çalışma düzeyinde görüşme yapması planlanıyor. Görüşmelerde öncelikli konular arasında yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik ortak adımlar yer alacak.

Toplantılar; bilgi paylaşımı mekanizmalarının güçlendirilmesi, operasyonel eşgüdümün artırılması ve dijital iz bırakma teknikleri gibi teknik başlıkların yanı sıra, iki ülke arasındaki hukuki iş birliği yollarının tartışılmasına da zemin hazırlayacak.

ortak operasyon ve iade mekanizmaları:

Türkiye'nin organize suç örgütü mensuplarının iadesi için yürüttüğü 'Sınır Ötesi Kapan' operasyonları, bu diplomatik temasların merkezinde bulunuyor. Yetkililer, operasyonların etkinliğini artırmak için sınır ötesi koordinasyonun ve hukuki prosedürlerin uyumlaştırılmasının önemine vurgu yapacak.

Görüşmelerde ayrıca göç yönetimi, insan kaçakçılığı ile mücadele ve sınır bölgelerindeki güvenlik uygulamalarının ortak iyileştirilmesi konuları da ele alınacak; böylece sahada yürütülen tedbirlerle diplomatik diyalog birbirine bağlanmış olacak.

bölgesel iş birliği ve önceki temaslar:

Bu ziyaret, Bakan Çiftçi'nin bölgesel güvenliği sağlama stratejisinin bir parçası olarak okunuyor. Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden bakan, komşu ülkelerle yürütülen 3'lü mekanizma toplantıları kapsamında sınır aşan suçlara karşı diplomatik iş birliğini yükseltme hedefini sürdürdü.

Çiftçi'nin Yunanistan ziyareti, iki ülke güvenlik kurumları arasında uygulamaya dönük adımların atılmasını sağlamayı ve bölgesel tehditlere karşı ortak cevap kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor. Resmi temaslar, hem operasyonel hem de hukuki düzeyde daha sıkı iş birliği kurulması için zemin oluşturacak.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, SINIR AŞAN SUÇLAR, TERÖR ÖRGÜTLERİ VE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA YARIN YUNANİSTAN'A RESMİ BİR ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEK.