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Yılmaz: düzenlemelerde milletimize ek yük getirilmesine izin verilmeyecek

Yılmaz, düzenlemelerde vatandaşlara ek yük getirilmemesinin esas alındığını belirtti; sorunlu fon şirketleriyle ilgili 220 kişiye işlem yapıldığı açıklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yılmaz: düzenlemelerde milletimize ek yük getirilmesine izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı yardımcısı yılmaz'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de yaptığı açıklamada, ele alınan tüm teklif ve düzenlemelerde vatandaşlara ve millete herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayışın net bir şekilde vurgulandığını ifade etti.

Sorunlu fon şirketlerine ilişkin işlemler:

Yılmaz, söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Bunlardan 85'i tutuklu iken, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu, ayrıca 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını açıkladı.

Vatandaşların korunmasına vurgu:

Yılmaz, düzenleme süreçlerinde temel ölçütün vatandaşların üzerindeki yükün artmaması olduğunu tekrar vurgulayarak, bu yaklaşımın tüm teklif ve düzenlemelerde rehber alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: &quot;Ele alınan tüm teklif ve düzenlemelerde vatandaşlarımıza...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ele alınan tüm teklif ve düzenlemelerde vatandaşlarımıza, milletimize herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış net bir şekilde vurgulanmıştır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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