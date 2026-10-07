Söke’nin Kemalpaşa Mahallesi turizm ve yerel üretimle canlanıyor

Söke’nin Kemalpaşa Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor:

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan önderliğinde, tarihi dokuya sahip Kemalpaşa Mahallesi'nin yeniden kent yaşamına kazandırılması için yürütülen saha çalışmaları somut ilerleme gösteriyor. Proje, bölgenin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha aktif ve çekici bir noktaya dönüşmesini hedefliyor.

tarihi yapılar yeniden işlevlendiriliyor:

Çalışmalar kapsamında Gravas Evi (Eski Atölye) restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor; buranın restoran olarak işletmeye açılması planlanıyor. Tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesiyle, Kemalpaşa Mahallesi'nin sosyal ve turistik hareketliliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca Dalgıç Konağı arka bahçesinde bir Pizza Evi oluşturma düşüncesi de gündemde bulunuyor, bu tür girişimlerin bölgenin gastronomi profilini güçlendirmesi bekleniyor.

organik pazar ve çevre düzenlemesi:

Uzbek Konağı karşısındaki boş alanda planlanan organik ürün pazarı için düzenleme çalışmaları hız kazandı. Pazar alanında ağaçlandırma çalışmaları sürerken, Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıyor. Yapılacak düzenlemelerle hem bölgenin tarihi kimliğinin korunması hem de yeni sosyal ve ekonomik kullanım alanlarının yaratılması amaçlanıyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Tarihi konakları, geleneksel sokak dokusu ve kent belleğindeki yeriyle Söke’nin önemli bölgelerinden biri olan Kemalpaşa Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bu bölgeyi turizm, gastronomi, yerel üretim ve sosyal yaşam açısından daha aktif bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Burada belediyemiz tarafından kazandırılan işletmeler yanında özel işletmelerle birlikte Kemalpaşa Mahallesi tam bir cazibe merkezi olacak. Amacımız Sökemiz ve dışardan gelen ziyaretçilere hitap eden ve ağırlayan bir yer oluşturmak" dedi.

Projede atılan adımların yakın vadede bölgeye canlılık getirmesi ve uzun vadede Kemalpaşa Mahallesi'ni hem korunan bir tarih alanı hem de dinamik bir kent mekânı olarak konumlandırması öngörülüyor.

TARİHİ KEMALPAŞA MAHALLESİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK