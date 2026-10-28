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Samsun'da osb ve teknoloji bölgesi istihdamı 18 bini aştı

Samsun'da OSB ve teknoloji bölgelerindeki fabrikalarda istihdam 2023'te yaklaşık 10 binden 2026'da 18 bine çıktı; İŞKUR nitelikli işgücünü destekliyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'da osb ve teknoloji bölgesi istihdamı 18 bini aştı

Samsun'da osb ve teknoloji bölgesi istihdamı 18 bini aştı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Ömer Bağrım Bayram ve İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü arasındaki görüşmede, kentteki Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerinde çalışan sayısının 2023 yılında yaklaşık 10 bin iken 2026 itibarıyla 18 binin üzerine çıktığı ifade edildi.

görüşmenin gündemi:

Toplantıda, İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerinin programa katılımı, işe yerleştirme faaliyetleri, işveren ziyaretleri ve Samsun işgücü piyasasının öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Taraflar, istihdam artışının sürdürülebilir kılınması için kurumsal eşgüdümün önemine vurgu yaptı.

destek ve uygulamalar:

Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarıyla nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca toplantıda, kadınların işgücüne katılımının artırılması, engelliler başta olmak üzere farklı grupların istihdamı ve kişilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe destekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme, İŞKUR ile valilik arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve istihdamın niteliğini yükseltecek uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde mutabakatla sonlandırıldı.

SAMSUN’DAKİ ORGANİZE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE BULUNAN FABRİKALARDA ÇALIŞAN SAYISI, 2023...

SAMSUN’DAKİ ORGANİZE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE BULUNAN FABRİKALARDA ÇALIŞAN SAYISI, 2023 YILINDA YAKLAŞIK 10 BİN İKEN 2026 YILI İTİBARIYLA 18 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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