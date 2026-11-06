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Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Sinop Üniversitesi'nde kurulan stantta, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda öğrencilere bağış süreci ve e-Nabız/e-Devlet beyanı anlatıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışı standı kuruldu

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bir farkındalık stantı açıldı. Stantta görevli ekip, öğrencilere organ bağışının önemi ve bağış sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

Standta verilen bilgiler:

Bilgilendirmelerde, organ bağışının yalnızca kişinin yaşarken vereceği kararla güvence altına alınabileceğine dikkat çekildi. Ziyaretçilere bağış beyanı ve bağışın hangi koşullarda yapılabildiği detaylı şekilde aktarıldı.

Özellikle, vefat sonrası organ bağışlarının yoğun bakımda solunum cihazına bağlıyken beyin ölümü gerçekleşen ve organları tıbben uygun bulunan kişilerden yapılabildiği vurgulandı. Bu koşulların tıbbi kriterlere bağlı olduğu ve sürecin sağlık ekipleri tarafından yürütüldüğü anlatıldı.

Bağış beyanı ve dijital işlemler:

Standta, organ bağışında bulunmak isteyenlerin iradelerini yaşarken ortaya koymalarının önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara e-Nabız ve e-Devlet aracılığıyla bağış beyanı oluşturulabileceği hakkında pratik bilgiler verildi ve dijital beyan yollarının nasıl kullanılacağı açıklandı.

Etkinlik, öğrenci toplulukları arasında organ bağışına dair farkındalığı artırmayı ve gençlerin konuya ilişkin bilgi sahibi olarak bilinçli karar vermesini hedefledi.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ’NDE, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA ORGAN...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ’NDE, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA STANT KURULDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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