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Gaziosmanpaşa davasında iki farklı kader: Aydöner serbest, Bahçetepe tutuklu

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziosmanpaşa davasında Baki Aydöner’in tahliyesine karar verdi; Hakan Bahçetepe’nin tutukluluğu ise devam etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziosmanpaşa davasında iki farklı kader: Aydöner serbest, Bahçetepe tutuklu

Duruşmada ara karar açıklandı:

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının ikinci celsesinde mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Davada CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner için tahliye, hakkında 24 yıla kadar hapsi istenen eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe için ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık Baki Aydöner kürsüde yaptığı konuşmada önceki celsede detaylı savunma yaptığını belirterek, 'Ben Aziz İhsan Aktaş’tan para almadım. İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum' dedi ve tahliyesini talep etti. Aydöner, hakkındaki iddialarla ilgili olarak karartılacak bir durumun ve kaçma eğiliminin bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Hakan Bahçetepe de savunmasında, 'İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Hayatımın en onurlu 16 ayını cezaevinde geçirdim' ifadelerini kullandı. Bahçetepe, iddianamede somut delil olmadığını, davaya dair güçlü bir mağdur beyanı bulunmadığını belirtti. Ayrıca 1 Mayıs günü düzenlenen etkinlik nedeniyle gittiği şantiyedeki baz kayıtlarına ilişkin iddiaları reddetti ve aynı baz kaydının bulunduğu AK Parti'li bir meclis üyesinin de olduğunu söyledi.

mütalaa ve mahkeme kararının gerekçesi:

Duruşma savcısı ara mütalaasında, sanık avukatlarının tahliye talepleri üzerine değerlendirme yaparak, Baki Aydöner’in sağlık durumunu dikkate alıp tahliyesine karar verilmesini istedi. Savcı, diğer yandan Hakan Bahçetepe hakkında 'kuvvetli suç şüphesi' bulunduğunu belirterek tutukluluğun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda Aydöner’in tahliyesine hükmetti; Bahçetepe hakkında ise tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. Avukatlar, tutukluluk devamı yönünde ara karar verilmesi halinde kararda 'kuvvetli suç şüphesi', 'delil karartma' ve 'kaçma şüphesi' gerekçelerinin açıkça gösterilmesini istemişti.

Dosyada toplam 9 sanık bulunduğu, bunlardan 2'sinin tutuklu olarak yargılandığı ve davanın görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecin devam ettiği kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Baki Aydöner hakkında tahliye, Hakan Bahçetepe hakkında...

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Baki Aydöner hakkında tahliye, Hakan Bahçetepe hakkında tutukluluğuna devam kararı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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