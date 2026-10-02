Elazığ'da çatıya halı sererken güvenlik endişesi yarattı

olayın gerçekleştiği yer ve görüntüler:

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde kayda geçen olayda, kimliği öğrenilemeyen bir kadın binanın çatısına çıkarak yıkadığı halıları serdi. Kadının herhangi bir güvenlik tedbiri almadan hareket etmesi çevrede bulunanların endişesine yol açtı.

görüntülerin içeriği:

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının çatıda sakin ve rahat bir tavırla çalıştığı, düşme riski oluşturabilecek önlemlerin olmadığı görülüyor. Kadının kimliğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

güvenlik ve dikkat çağrısı:

Benzer durumlar yüksekten düşme riski taşıdığından dikkat gerektirir. Herhangi bir koruyucu önlem alınmaması hem kişi hem de çevredekiler için tehlike oluşturabilir; benzer işlerin uygun ekipmanla yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

ELAZIĞ’DA BİR KADIN, BİNANIN ÇATISINA HERHANGİ BİR TEDBİR ALMADAN ÇIKARAK HALI SERDİ. GÖRENLERİN YÜREKLERİNİ AĞZINA GETİREN OLAY, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI