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Elazığ'da çatıya halı sererken güvenlik endişesi yarattı

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde bir kadın güvenlik önlemi olmadan çatıda halı serdi; anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da çatıya halı sererken güvenlik endişesi yarattı

olayın gerçekleştiği yer ve görüntüler:

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde kayda geçen olayda, kimliği öğrenilemeyen bir kadın binanın çatısına çıkarak yıkadığı halıları serdi. Kadının herhangi bir güvenlik tedbiri almadan hareket etmesi çevrede bulunanların endişesine yol açtı.

görüntülerin içeriği:

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının çatıda sakin ve rahat bir tavırla çalıştığı, düşme riski oluşturabilecek önlemlerin olmadığı görülüyor. Kadının kimliğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

güvenlik ve dikkat çağrısı:

Benzer durumlar yüksekten düşme riski taşıdığından dikkat gerektirir. Herhangi bir koruyucu önlem alınmaması hem kişi hem de çevredekiler için tehlike oluşturabilir; benzer işlerin uygun ekipmanla yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

ELAZIĞ’DA BİR KADIN, BİNANIN ÇATISINA HERHANGİ BİR TEDBİR ALMADAN ÇIKARAK HALI SERDİ. GÖRENLERİN...

ELAZIĞ’DA BİR KADIN, BİNANIN ÇATISINA HERHANGİ BİR TEDBİR ALMADAN ÇIKARAK HALI SERDİ. GÖRENLERİN YÜREKLERİNİ AĞZINA GETİREN OLAY, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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