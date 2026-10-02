Mazgirt'te ahır yangını 200 küçükbaşın telef olmasına yol açtı

olay özeti:
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde bir ahırda çıkan yangında, 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, hayvan yetiştiricisi Zülfü Keskin ve ailesi için büyük üzüntüye neden oldu.
yangının çıkışı:
Edinilen bilgilere göre, Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ahırı sarması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.
müdahale ve kayıplar:
Ekiplerin müdahalesine rağmen ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, işletmede ciddi maddi zarara yol açtı; Keskin ailesi yaşanan kayıplar nedeniyle derin üzüntü yaşıyor.
inceleme ve değerlendirme:
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ahırda yaptığı inceleme sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
TUNCELİ’DE AHIR YANGININDA 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
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