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Mazgirt'te ahır yangını 200 küçükbaşın telef olmasına yol açtı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Görcan köyündeki ahır yangınında, Zülfü Keskin'e ait 200 küçükbaş hayvan telef oldu; Tarım ve Orman ekipleri inceleme başlattı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:44

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mazgirt'te ahır yangını 200 küçükbaşın telef olmasına yol açtı

olay özeti:

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde bir ahırda çıkan yangında, 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, hayvan yetiştiricisi Zülfü Keskin ve ailesi için büyük üzüntüye neden oldu.

yangının çıkışı:

Edinilen bilgilere göre, Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ahırı sarması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

müdahale ve kayıplar:

Ekiplerin müdahalesine rağmen ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, işletmede ciddi maddi zarara yol açtı; Keskin ailesi yaşanan kayıplar nedeniyle derin üzüntü yaşıyor.

inceleme ve değerlendirme:

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ahırda yaptığı inceleme sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TUNCELİ’DE AHIR YANGININDA 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

TUNCELİ’DE AHIR YANGININDA 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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