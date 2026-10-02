Mazgirt'te ahır yangını 200 küçükbaşın telef olmasına yol açtı

olay özeti:

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde bir ahırda çıkan yangında, 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, hayvan yetiştiricisi Zülfü Keskin ve ailesi için büyük üzüntüye neden oldu.

yangının çıkışı:

Edinilen bilgilere göre, Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ahırı sarması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

müdahale ve kayıplar:

Ekiplerin müdahalesine rağmen ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, işletmede ciddi maddi zarara yol açtı; Keskin ailesi yaşanan kayıplar nedeniyle derin üzüntü yaşıyor.

inceleme ve değerlendirme:

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ahırda yaptığı inceleme sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TUNCELİ’DE AHIR YANGININDA 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU