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Karadeniz'de bu geceden itibaren sarı kodlu sağanak uyarısı

MGM, bu gece itibarıyla Sinop, Samsun ve Ordu'yu kapsayan Karadeniz'de metrekareye 60 kg'a varan yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Karadeniz'de bu geceden itibaren sarı kodlu sağanak uyarısı

Karadeniz için meteorolojik uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu gece saatlerinden itibaren Karadeniz Bölgesi için sarı kodlu sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, uyarının özellikle Sinop, Samsun ve Ordu illerini kapsadığı belirtildi.

Beklenen yağış yoğunluğu ve zaman dilimi:

Son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede yerel kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Uyarıda, bazı alanlarda yağışların metrekareye 60 kilograma kadar ulaşabileceği vurgulandı.

Olası olumsuzluklar ve tedbir çağrısı:

MGM, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MGM), KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN SARI KODLU SAĞANAK UYARISINDA...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MGM), KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN SARI KODLU SAĞANAK UYARISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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