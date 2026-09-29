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Van'da kuvvetli rüzgar gölde dalgalar yükseltti, uçaklar ikinci denemede indi

Van'da kuvvetli rüzgar Van Gölü'nde dalgalar oluşturdu; Ferit Melen Havalimanı'na inişlerde uçaklar ilk denemeyi pas geçip ikinci denemede sorunsuz indi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da kuvvetli rüzgar gölde dalgalar yükseltti, uçaklar ikinci denemede indi

Van'da rüzgarın etkisi:

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Rüzgarın şiddeti, sahil kesimlerinde hissedilirken özellikle Van Gölü'nde görünür değişikliklere yol açtı.

gölde yükselen dalgalar:

Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle dalgalar yükseldi ve kıyı şeridinde dikkat çeken görüntüler oluştu. Yükselen dalgalar kıyı boyunca köpüklü hareketler ve zaman zaman suyun karaya daha fazla vurmasıyla gözlendi.

hava trafiğinde ikinci deneme başarısı:

Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş gerçekleştirmek isteyen bazı uçaklar, rüzgar nedeniyle ilk denemelerinde güvenlik gerekçesiyle pisti pas geçti. Pilotlar havada kısa süre değerlendirme yaptıktan sonra ikinci denemede güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirerek yolcu emniyetini sağladı.

VAN&#039;DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLERKEN...

VAN'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, VAN GÖLÜ'NDE DİKKAT ÇEKEN MANZARALAR OLUŞTURDU. HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE GÖLDE DALGALAR YÜKSELİRKEN, HAVALİMANINDA UÇUŞLARDA GECİKMELER YAŞANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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