Trafik eğitim parkında küçüklere güvenli yol bilinci kazandırılıyor

Siirt'te çocuklara trafik eğitimi sürüyor

Siirt merkezde, Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen programla öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilinç kazandırılıyor. Eğitimler hem sınıf içi anlatımları hem de uygulamalı çalışmaları içeriyor; amaç çocukların kuralları sadece öğrenmesi değil, trafikte deneyimleyerek benimsemesi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışıklarının anlamı, güvenli yaya geçişi ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel hususlar anlatılıyor. Teorik anlatımların ardından parkta gerçekleştirilen uygulamalı aktivitelerle çocuklar kavramları gerçek durumlara uygulama fırsatı buluyor.

Uygulamalı bölümde öğrenciler yaya davranışları, ışık ve işaretlere uyum ile karşılaşılabilecek tehlikelere karşı alınacak basit önlemleri bizzat uyguluyor; bu yöntemle bilgilerin kalıcılığı hedefleniyor.

Kurumsal iş birliği:

Eğitimler dönüşümlü olarak yürütülüyor: bir hafta İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bir hafta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eğitim veriyor. Bu kapsamda Alparslan İlköğretim Okulu öğrencilerine İl Jandarma ekiplerince dersler düzenlendi.

Program, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki koordinasyonla sürdürülüyor. Ortak hedef, çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanmasını sağlayarak toplum yol güvenliğine katkı sunmak.

SİİRT’TE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ