Sinop'ta gençlerin bayrak yarışı Atatürk'ün 98. yılına renk kattı

Sinop'ta anma programına özel bayrak yarışları düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin 98. yıl dönümü anısına, Sinop Şehir Stadyumu'nda Atletizm Bayrak Yarışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik, kutlama programı kapsamında planlanan spor organizasyonları arasında yer aldı.

yarışlarda öne çıkanlar:

Genç sporcular, bayrağı takım arkadaşlarına ulaştırmak için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalarda azim, dayanışma ve takım ruhu ön plana çıktı; her etapta hız ve koordinasyon önem kazandı.

etkinliğin atmosferi ve anlamı:

Kutlama törenine eşlik eden yarışlar, hem sportif rekabeti hem de anma töreninin ciddiyetini bir arada taşıdı. Organizasyon, izleyenlere renkli ve heyecanlı görüntüler sundu ve gençlerin motivasyonunu artırdı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SİNOP’A GELİŞİNİN 98. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA, SİNOP ŞEHİR STADYUMU’NDA ATLETİZM BAYRAK YARIŞMALARI DÜZENLENDİ.