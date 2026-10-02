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Sinop'ta öğrenciler yürüyüş günüyle hareketli yaşam mesajı verdi

Sinop'ta öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen yürüyüş etkinliği, düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop'ta öğrenciler yürüyüş günüyle hareketli yaşam mesajı verdi

Etkinliğin detayları:

Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, kent merkezinde toplanan öğrenciler ve öğretmenlerin ortak katılımıyla farkındalık yaratmayı hedefledi.

Okullar ve katılımcılar:

Yürüyüşe İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci de katıldı. Etkinlikte İstiklal Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sinop Anadolu Lisesi öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri yer aldı. Katılımın yüksek olması, öğrencilerin hareketli yaşam konusunda bilinçlendirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Güzergâh ve etkinlik akışı:

Barış Manço Parkı'nda bir araya gelen grup, burada verilen kısa hazırlık sonrasında Sabahattin Ali Parkı'na kadar yürüdü. Parkta verilen molanın ardından katılımcılar aynı güzergâhtan Barış Manço Parkı'na döndü. Yürüyüşün ardından aynı parkta bulunan basketbol sahasında öğrencilerin katılımıyla bir basketbol şut atma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik boyunca öğrencilerin aktif katılımı ve çeşitli hareketli etkinlikler, fiziksel aktivitenin sürekliliği ve toplu etkinliklerin gençlerde sağlıklı alışkanlıklar oluşturmadaki rolüne vurgu yaptı. Organizatörler, benzer çalışmaların düzenli tekrarıyla beden eğitimi ve hareketli yaşam kültürünün güçleneceğini ifade etti.

SİNOP’TA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA, DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE...

SİNOP’TA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA, DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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