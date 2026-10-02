Sinop'ta surların özgün siluetini geri kazandırma çalışmaları başladı

Sinop'ta kalekondu temizliği sahada:

Sinop'ta tarihi kale surlarının özgün dokusunu ortaya çıkarmak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'kalekondu' kamulaştırma çalışmaları sürüyor. İlk etapta kamulaştırması tamamlanan 2 parseldeki 4 yapı yıkılarak bölgeden kaldırıldı. Çalışmalar, Merkez ilçeye bağlı Kaleyazısı Mahallesinde, Keten Müzesi karşısındaki ara sokakta gerçekleştiriliyor.

yürütme, bütçe ve kapsam:

Çalışmaları yerinde inceleyen Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'dan bilgi aldı. Vali Özarslan, projenin hızlandırılmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katkılarıyla özel idareye gönderilen 17 milyonluk bütçenin etkili olacağını belirtti. Bakanlık desteğiyle başlatılan süreçte, koruma bandı içinde bulunan 6 parseldeki 12 adet surlara bitişik binanın yıkım sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Ruhsatsız inşa edilen ve kalenin silüetini bozan yapılar için kamulaştırma işlemleri yapılıp, enkaz bedeli ödenerek yıkım gerçekleştiriliyor. İlk etapta kaldırılan 4 yapının ardından diğer binaların kamulaştırma işlemleri devam ediyor.

koruma, denetim ve hedefler:

Vali Özarslan, çalışmaların kültür varlıkları gözetilerek sürdürüldüğünü ve ilgili kurumların denetiminde yürütüldüğünü vurguladı. Özarslan'ın açıklaması şöyle:

"Kalekondu kelimesi gerçekten Sinop’umuzun tarihi surları üzerinde olmaması gereken evleri, konutları ifade etmekte. Tabi ki olumsuz bir anlamı var. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un destek ve katkılarıyla, özel idaremize gönderilen toplam 17 milyonluk bir bütçe sayesinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Kalemizi ve surlarını korumak amacıyla oluşturulan koruma bandı içinde bulunan 6 parseldeki 12 adet surlara bitişik binanın, yıkılma sürecini başlatmış oluyoruz."

Özarslan ayrıca işlerin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda, Müze Müdürlüğü ve uzman personelin kontrolünde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir süreç tabii ki. Buradaki çalışmamızda şuna dikkat ediyoruz; Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda verdiği izinle ve Müze Müdürlüğümüzün, müze memurlarımızın, uzman personelimizin kontrol ve denetimi altında özel idaremiz tarafından bu çalışma başlatıldı, devam ediyor. Bizim bütün amacımız, geçmişten gelen bu güzel, nadide kalemizi ve kale surlarımızı gelecek nesillere taşımak. Geçmişte tabii ki bu tip maalesef yanlış uygulamalar olmuş. Kalemizin silüetini, görünümünü, estetiğini bozan bu tip yapılar var. Yaklaşık 28 parselde bu şekilde kalemize bitişik veya kalemizin silüetine zarar veren konutlar, evler var. Bunları bu şekilde ortadan kaldırmaya, temizlemeye devam ediyoruz. Bu önemli bir süreç."

Çalışmanın sonunda kalenin doğal görünümünün ortaya çıkarılmasının şehrin marka değerine katkı sunacağını söyleyen Vali Özarslan, katkı sağlayanlara teşekkür ederek projenin süreceğini belirtti:

"Bu çalışma sayesinde bu güzel eser daha güzel bir şekilde konuşacak ve şiirler, şarkılar söyleyecek. Daha da güzel olacak. Olmaması gerekenler ortadan kaldırılınca doğallığı ortaya çıkacak. Şehrimizin marka değerine bir katkı vermiş olacağız. Bu önemli, güzel çalışmanın mutlaka devamını da getireceğiz. Ben inanıyorum, Sinop’umuza ait geçmişten gelen bu güzel eseri nesilden nesile hep birlikte aktaracağız."

İl Özel İdaresi yetkilileri, şu an için kamulaştırma ve yıkım işlerinin proje doğrultusunda kontrollü şekilde ilerlediğini, önümüzdeki günlerde diğer parsellerdeki işlemlerin tamamlanmasıyla daha geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına geçileceğini bildirdi.

SİNOP’TA TARİHİ KALE SURLARININ KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN "KALEKONDU" KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, İLK ETAPTA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 4 YAPININ YIKIMINA BAŞLANDI.