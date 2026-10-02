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Kemerçam'da köy yolu için sathi kaplama adımı, köylü talepleri dinlendi

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kemerçam köyü yolundaki 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını inceledi ve köylülerin taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemerçam'da köy yolu için sathi kaplama adımı, köylü talepleri dinlendi

Kemerçam köyü yolunda çalışmalar:

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kemerçam köyü yolunda gerçekleştirilen 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında saha ekiplerinden ve yetkililerden çalışma süreciyle ilgili bilgi alan Duman, uygulamanın ilerleyişini takip etti.

Köylülerle görüşmeler:

Duman, köy sakinleriyle bir araya gelerek mevcut talepleri ve ihtiyaçları dinledi; ulaşımla ilgili beklentiler not edildi ve yerel sorunlar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Hedeflenen sonuçlar:

Yetkililer, köy yolundaki 1. kat sathi kaplama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, KEMERÇAM KÖYÜ YOLUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 1. KAT SATHİ KAPLAMA...

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, KEMERÇAM KÖYÜ YOLUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 1. KAT SATHİ KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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