Yağmurun ardından kurbağalar köy yolunu doldurdu

Bingöl'ün Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışın ardından yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldü. Kurbağaların yollara çıkışı, bölgedeki kısa süreli doğa hareketliliğinin gözlemlenmesine neden oldu.

Vatandaşların tepkisi:

Sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, yollara çıkan kurbağaları fark ederek durumu kayda aldı. Birçok kişi olay anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi ve bu görüntüler halk arasında ilgi gördü.

Gözlemler ve etkiler:

Yağış sonrası ortaya çıkan manzara, Gözeler köyünde kısa süreli görsel yoğunluk oluşturdu. Olay, bölge sakinlerinin ve yol kullanıcılarının dikkatini çekti.

BİNGÖL’DE YAĞIŞLARDAN SONRA YÜZLERCE KURBAĞA KARAYOLUNA ÇIKTI. VATANDAŞLAR O ANLARI CEP TELEFONU KAMERALARIYLA KAYIT ALTINA ALDI.