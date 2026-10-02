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Yağmurun ardından kurbağalar köy yolunu doldurdu

Bingöl'ün Gözeler köyünde etkili yağış sonrası yüzlerce kurbağa kara yoluna çıktı; sürücüler ve vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağmurun ardından kurbağalar köy yolunu doldurdu

Yağmurun ardından kurbağalar köy yolunu doldurdu

Bingöl'ün Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışın ardından yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldü. Kurbağaların yollara çıkışı, bölgedeki kısa süreli doğa hareketliliğinin gözlemlenmesine neden oldu.

Vatandaşların tepkisi:

Sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, yollara çıkan kurbağaları fark ederek durumu kayda aldı. Birçok kişi olay anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi ve bu görüntüler halk arasında ilgi gördü.

Gözlemler ve etkiler:

Yağış sonrası ortaya çıkan manzara, Gözeler köyünde kısa süreli görsel yoğunluk oluşturdu. Olay, bölge sakinlerinin ve yol kullanıcılarının dikkatini çekti.

BİNGÖL’DE YAĞIŞLARDAN SONRA YÜZLERCE KURBAĞA KARAYOLUNA ÇIKTI. VATANDAŞLAR O ANLARI CEP TELEFONU...

BİNGÖL’DE YAĞIŞLARDAN SONRA YÜZLERCE KURBAĞA KARAYOLUNA ÇIKTI. VATANDAŞLAR O ANLARI CEP TELEFONU KAMERALARIYLA KAYIT ALTINA ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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